SKY – Italia/Moldavia, ritorna il 4-4-2 e chi ha giocato di meno

By Gabriella Calabrese
L’appuntamento con l’Italia è per questa sera, Il Ct Gattuso ha detto chiaramente di fidarsi dei suoi ragazzi. Intanto Sky Sport riferisce gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione azzurra in vista del match con la Moldavia: Ritorno al 4-4-2 e spazio a chi ha giocato meno: davanti Scamacca-Raspadori, come confermato da Gattuso. A centrocampo Tonali e Cristante, con Orsolini e Zaccagni esterni. In difesa Buongiorno e Mancini verso una maglia da titolare, da terzini Bellanova e Cambiaso. Assente lo squalificato Barella”.

 ITALIA (4-4-2, probabile formazione): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. CT Gattuso

