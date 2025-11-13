Settore ospiti Roma/Napoli, tutte le info sulle restrizioni e no

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Roma – Napoli, in programma domenica 30 novembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, sono in vendita con le seguenti modalità:

Factory della Comunicazione

I biglietti sono disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 12 novembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

In attesa delle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 29 novembre 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.asroma.com/it/stadio

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.