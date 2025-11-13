NewsAdnkronos NewsCalcio

Sanzione dopo Napoli-Inter: predisposta la riduzione dell’ammenda

By Simona Marra
0

Dopo la sfida contro l’Inter del 25 ottobre, come si legge su Tuttonapoli, il Giudice Sportivo aveva comminato un’ammenda al Napoli dal valore di 8.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco».

Factory della Comunicazione

Dopo il ricorso della società azzurra tramite il legale di fiducia, l’avvocato Mattia Grassani, la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello nazionale ha ridotto l’ammenda a 1.500 euro. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Potrebbe piacerti anche
News

“Ecco perché Conte ha detto quelle parole”

Adnkronos News

Allerta polio in Germania, virus selvaggio trovato in acque reflue ad Amburgo

Adnkronos News

Musetti, big match con Alcaraz e… derby in tribuna. Spalletti e Sonego alle Atp…

News

“E’ un tecnico moderno, secondo me sarebbe ottimo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.