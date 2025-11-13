Sanzione dopo Napoli-Inter: predisposta la riduzione dell’ammenda
Dopo la sfida contro l’Inter del 25 ottobre, come si legge su Tuttonapoli, il Giudice Sportivo aveva comminato un’ammenda al Napoli dal valore di 8.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco».
Dopo il ricorso della società azzurra tramite il legale di fiducia, l’avvocato Mattia Grassani, la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello nazionale ha ridotto l’ammenda a 1.500 euro. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.