Ruud Krol: “Il Napoli deve ritrovare grinta e personalità. Se De Laurentiis mi chiamasse, verrei anche come dirigente”

Queste le parole dell'ex campione azzurro Ruud Krol

By Guido Russo
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore del Napoli.
Ecco le sue parole:

“Il Napoli quest’anno sta affrontando lo stesso periodo che ha affrontato l’anno successivo alla vittoria dello scudetto con Spalletti. Ho visto un Napoli senza grinta e se vuoi vincere lo scudetto non puoi giocare così. Di Lorenzo è il primo a non essere lo stesso dell’anno scorso e lui è il capitano, dovrebbe trascinare la squadra. Solo Anguissa e Lobotka girano come dovrebbero, tutti gli altri non ci mettono grinta e non va bene. Devono dare di più perchè sono gli stessi che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto. Tutti quando affrontano il Napoli vogliono vincere e se tu non metti energia, non vincerai mai. Certo, gli infortuni pesano, ma non è solo quello.
Noa Lang gioca senza confidenza e non deve avere paura. Parla parla, ma deve parlare in campo. Ha più qualità di quelle che ha dimostrato. Vero, non gioca titolare, ma può fare molto di più, ma è la testa che comanda il corpo. Le gambe si muovono se la testa lo vuole. Se vuole parlare con Conte deve mettere fuori la personalità, bussare alla porta del tecnico e parlare con lui, certamente la porta di Conte è aperta per tutti i giocatori. Non è giusto ciò che ha detto No Lang anche perchè i problemi di Napoli non devono andare in Nazionale. Sicuramente il lavoro italiano sarà diverso da quello che fa in Olanda, ma ho visto che parla facilmente e critica facilmente. Se c’è qualcosa che non va bene, bisogna parlare faccia a faccia anche perchè mi pare che Conte sia aperto a tutti.
Conte è in riposo e sicuramente ricaricherà le batterie. Lui conosce il problema, ma soprattutto quando rientrerà, nello spogliatoio bisognerà parlare. Ho fiducia in lui e sicuramente risolverà i suoi problemi e quelli della squadra. Bisogna parlare, parlare e parlare per risolvere i problemi, poi si troverà la migliore organizzazione in campo.
Se De Laurentiis mi chiamasse verrei a fare anche il dirigente a Napoli perché quella è la mia squadra
