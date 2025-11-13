Quota media sconfitte Serie A, ultime 10 stagioni: ecco con quale si vince lo scudetto

L’attuale classifica di Serie A vede in vetta Inter e Roma a quota 24 punti, Milan e Napoli al secondo posto con 22 punti, poi Bologna con 21 e Juventus con 19 punti. Il campionato si preannuncia aperto: non c’è una reale favorita, ma più compagini attrezzate e agguerrite a distanza molto ravvicinata tra loro. Per ognuna di loro l’imperativo è unico e condiviso: sbagliare il meno possibile. Ma qual è la soglia entro cui l’errore è concesso, per potersi aggiudicare lo scudetto? Stando ai risultati dello studio condotto da News.Superscommesse.it, che ha preso in considerazione il numero di insuccessi registrati dai club diventati campioni d’Italia nelle ultime 10 stagioni di Serie A, la quota media di sconfitte per aggiudicarsi il titolo è di 4.1. Tutte le volte che una squadra ha vinto il tricolore registrando oltre le 4 sconfitte stagionali, i pareggi totalizzati non sono stati più di 5. Nell’attuale stagione di Serie A, Inter, Roma e Napoli hanno già incassato 3 k.o.: le possibilità di nuovi passi falsi dovranno calare drasticamente per un percorso che miri dritto allo scudetto.
Nelle ultime dieci stagioni, il numero più basso di sconfitte lo detiene l’Inter, che nel 2023-2024 si è laureata campione d’Italia perdendo solo due partite: entrambe le volte contro il Sassuolo, nel girone d’andata e in quello di ritorno. Inoltre, delle 42 sconfitte totali subite dai club vincitori dello scudetto nell’ultimo decennio di Serie A 29 sono arrivate in trasferta (69%), mentre 13 in casa (31%).
Di seguito la panoramica della squadra campione d’Italia e delle relative sconfitte subite nel corso della stagione negli ultimi 10 anni di Serie A:
|
Stagione
|
Vincitrice scudetto
|
Sconfitte
|
2015-2016
|
Juventus
|
5
|
2016-2017
|
Juventus
|
5
|
2017-2018
|
Juventus
|
3
|
2018-2019
|
Juventus
|
4
|
2019-2020
|
Juventus
|
7
|
2020-2021
|
Inter
|
3
|
2021-2022
|
Milan
|
4
|
2022-2023
|
Napoli
|
4
|
2023-2024
|
Inter
|
2
|
2024-2025
|
Napoli
|
4