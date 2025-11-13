NewsCalcioitalia

Qual. Mondiali: Moldova 0-2 Italia. Un’altra vittoria per Gattuso, ma non basta per evitare i playoff

Vittoria per gli azzurri di Gattuso

By Guido Russo
Dopo la vittoria della Norvegia di oggi pomeriggio contro l’Estonia, la partita tra Moldova e Italia ha avuto sicuramente molto meno valenza.

L’Italia ha vinto ancora, ma è stata una vittoria sicuramente non soddisfacente sotto il piano del gioco.

Il dominio degli azzurri è stato incontrastato e per tutta la partita la Moldova è stata chiusa nella propria metà campo. Tuttavia il goal è tardato ad arrivare. Precisamente il goal del vantaggio azzurro è arrivato al minuto 88 quando Mancini ha sfruttato un assist perfetto di Dimarco e ha portato i suoi vantaggio.

Al 90’ è arrivato anche il raddoppio dell’Italia con Pio Esposito su assist di Matteo Politano.

Vittoria quindi ininfluente per gli uomini di Gattuso che certificano la partecipazione ai playoff.

Di seguito il tabellino della partita.

MOLDAVIA (3-5-2): Kozhukhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Ionita, Rata (75′ Bodisteanu), Perciun (61′ Bogaciuc), Reabciuk (55′ Bitca); Nicolaescu (75′ Fratea), Postolachi (55′ Damascan). CT. Popescu.

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Buongiorno, Mancini, Cambiaso (76′ Dimarco); Orsolini (76′ Politano), Cristante, Tonali, Zaccagni (82′ Frattesi); Scamacca (65′ Esposito), Raspadori (65′ Retegui). CT. Gattuso.

Arbitro: Balakin
Marcatori: 43′ st Mancini (I), 48′ st Pio Esposito (I)
Ammoniti: Dumbravanu, Revenco, Stefan (M)
Espulsi: –

