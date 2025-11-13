Adnkronos News

Pisa, donna aggredita da tre cani mentre camminava: è gravissima

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una donna di 68 anni è stata aggredita da tre cani boxer fuggiti da una proprietà privata mentre camminava lungo la strada nel comune di Orciano Pisano nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre. I cani l’hanno azzannata più volte, procurandole ferite gravissime alla testa e agli arti.  

Factory della Comunicazione

Il proprietario, accorso in suo aiuto, è stato a sua volta morso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa. L’uomo, sotto choc, è stato portato al pronto soccorso. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sanità, Cappellacci (Fi): “Risorse sono fondamentali ma servono anche le…

Adnkronos News

Cancro, 4 sintomi ‘insoliti’ che bisogna conoscere: parola di oncologo

Adnkronos News

X Factor, stasera 13 novembre: doppia eliminazione e manche della…

Adnkronos News

Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.