“Oltre gli infortuni, il Napoli ha un problema evidente: sta a Conte risolverlo!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Forza Napoli Sempre, Maurizio De Giovanni si è soffermato sull’attuale rendimento degli azzurri, reduci dal ko di Bologna.

Factory della Comunicazione

“C’è un problema evidente e Conte lo ha rappresentato, lo ha manifestato. Io escludo che Conte sia uno che parla di pancia. Conte non è uno che parla di pancia. Conte non lo sentirete mai sfogarsi, non si sfoga. Il tecnico parla per qualcuno che deve sentire. Il Napoli ha un problema evidente, chiaro, serio. Il problema è che questi giocatori, per questioni mentali, per questioni tecniche, per questioni fisiche, per questioni umorali, o non so che altro, ma non seguono l’allenatore. Lui ha lanciato un allarme. Ha detto che c’è un problema serio. Ora, lo vogliamo capire o no? Non penso che tre giocatori diversi da quelli dello scorso anno, mi riferisco a Milinkovic Savic, Gutierrez ed Hojlund visti a Bologna, hanno provocato un degrado della qualità della squadra così tanto da vedere quello che abbiamo visto? Eh no, noi abbiamo visto una squadra che non ha voluto giocare. Questo lo dobbiamo capire. Al di là degli infortuni, che un po’ tutte le squadre hanno avuto, dobbiamo capire: ma qual è il problema? Qualcuno ce lo deve dire. Cioè, al di là della simpatia e dell’antipatia e della coreografia del gioco, io chiederei questo piuttosto. Cioè, chiederei ragione degli infortunati, la metodologia che porta a questi infortunati, qual è il problema? Dove c’è il problema? Di staff? Di campi da gioco? Di allenamento? Di tipologia di allenamento? Chiederei questo, ma il Napoli mette in campo comunque una squadra più che degna”.