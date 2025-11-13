Napoli, dopo la sosta Atalanta e Qarabag, doppio impegno di fuoco per gli azzurri

Il Napoli, al termine di queste due settimane riprenderà campionato e Champions League, con la doppia sfida con Atalanta e Qarabag a qualche giorno di distanza, e forse saranno queste due partite a sciogliere il nodo confusione che sta attanagliando gli azzurri. Il Corriere dello Sport scrive: “Uno sfogo a cui lunedì è seguito un confronto telefonico con De Laurentiis e Manna – insieme a Roma – che ha prodotto la decisione di fermarsi. La pausa individuale di tre giorni incastrata tra quelle della squadra: totale, una settimana. Per ora è così. Di certo, in tanti sono stati sorpresi dalla sua assenza. In tanti del club e del gruppo squadra: pochissimi sapevano. Giocatori compresi. Anche il popolo del Napoli è uno spettatore confuso: non stupisca lo stupore ancora una volta, è di Antonio Conte allenatore di ferro che parliamo. Ma ora, dicevamo, va così. E tutto finirà nel dimenticatoio se nel giro di una settimana torneranno insieme l’allenatore, i nazionali e il sereno. Già. Perché per ora, in attesa che Conte e la squadra si ritrovino per preparare la doppia di fuoco Atalanta-Qarabag e per risolvere i troppi problemi svelati a Bologna, restano solo dubbi e nuvole”.

