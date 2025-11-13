NewsCalcioSu X.com

Moldova-Italia: le formazioni ufficiali

By Simona Marra
A breve (20:45) la nazionale italiana di Rino Gattuso scenderà in campo per affrontare la Moldova: match valido per il gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Queste le formazioni ufficiali:

 

Moldova (3-5-2) – Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) – Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

