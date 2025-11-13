Adnkronos News

Moldavia-Italia, oggi azzurri in campo – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. La Nazionale azzurra affronta oggi, giovedì 13 novembre, la Moldavia – in diretta tv e streaming – allo Zimbru Stadium di Chisinau, nella penultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. I 

Il ct Gennaro Gattuso arriva al match dopo le vittorie contro Estonia e Israele, che hanno certificato l’accesso ai playoff, e con il secondo posto a 15 punti, a -6 dalla Norvegia capolista, con una partita in più e volata direttamente alla fase finale dei Mondiali 2026. 

Nell’ultimo impegno di qualificazione ai Mondiali 2026, l’Italia affronterà la Norvegia a San Siro domenica 16 novembre. 

 

