Mancini torna in panchina: è in Qatar per firmare con l’Al Sadd

Manca solo l’ufficialità, e poi Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore dell’Al Sadd. Si legge sul sito di Gianluca Di Marzio. L’ex c.t. della Nazionale è già in Qatar, e ci sono due novità importanti per quel che riguarda il suo staff. Sia Cesar, allenato da Mancini all’Inter e alla Lazio, sia Massimo Maccarone, lo seguiranno e aiuteranno infatti in questa nuova avventura. Mancini torna ad allenare una squadra di club a oltre 7 anni dall’ultima volta, quando sedeva sulla panchina dello Zenit di San Pietroburgo