Adnkronos News

Italia contestata in Moldavia, Gattuso: “È una vergogna, non lo accetto”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Gennaro Gattuso ‘contro’ i tifosi italiani a Chisinau. Il ct della Nazionale pochi minuti dopo aver festeggiato la vittoria contro la Moldavia, battuta per 2-0 oggi, giovedì 13 novembre, ha voluto difendere la sua squadra contro diversi cori di contestazione che sono arrivati a più riprese dal settore dei tifosi italiani, arrivati in 500 per sostenere gli azzurri.  

Factory della Comunicazione

“La prestazione mi è piaciuta, abbiamo creato tanto. Quello che non mi è piaciuto sono stati cori come ‘andate a lavorare’ che sono arrivati dai tifosi”, ha detto Gattuso ai microfoni Rai, “quello che ho sentito oggi è una vergogna, non lo accetto. Non è il momento di fare questi cori ai giocatori. Bisogna stare uniti, perché la squadra sta combattendo in campo con tutte le nostre difficoltà e sentire 500 tifosi che contestano fuori casa non lo accetto”. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Musetti: “Non giocherò la Coppa Davis, decisione presa con Volandri”

Adnkronos News

Ambrogino d’Oro, tra i premiati Mentana e Jo Squillo

Adnkronos News

Italia ai playoff dei Mondiali 2026, la guida: date, format e possibili avversarie

Adnkronos News

Bbc si scusa con Trump, ma respinge le richieste di risarcimento da un miliardo di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.