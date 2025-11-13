Infortunio Anguissa: i tempi di recupero secondo l’ex fisioterapista del Napoli

Il Napoli affronta un altro imprevisto infortunio. Durante la sosta per le nazionali, André-Frank Zambo Anguissa è rientrato a Napoli con una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, una problematica che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane. Gli accertamenti medici effettuati dal club partenopeo hanno confermato il danno, classificato come una lesione muscolare di alto grado.

Factory della Comunicazione

In merito all’entità dell’infortunio e ai possibili tempi di recupero, Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Secondo D’Avino, una lesione di questo tipo implica un danno severo delle fibre muscolari, generalmente classificato come una lesione di secondo grado. “In base all’estensione del danno, che verrà ulteriormente valutato tramite ecografia o risonanza magnetica, i tempi di recupero possono variare, ma in media una lesione di questo grado richiede un periodo di 4-6 settimane per il completo ritorno in campo“, ha spiegato l’ex specialista del club azzurro.

Il centrocampista ha già avviato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del Napoli, ma, come confermato dalla società, la sua disponibilità per le prossime partite è incerta.

Fonte: Il Mattino