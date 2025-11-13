Infortunio Anguissa, dal Camerun parlano di lesione, atteso oggi in Italia

Anguissa è atteso oggi in Italia dopo il problema fisico avvertito con la sua nazionale, che lo costringerà al ritorno, e a sottoporsi ad esami strumentali per capire l’entità del suddetto problema. Il Corriere dello Sport scrive: “Frank Zambo Anguissa è atteso oggi in Italia di rientro dal Marocco dopo il problema fisico avvertito in nazionale. Stava preparando a Rabat con il Camerun la sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale, ma è stato costretto a fermarsi subito e a tornare in Italia prima del previsto. A distanza, oggi, tiferà per la sua nazionale, costretta agli spareggi senza il suo leader. Solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore, intanto, chiariranno l’entità dell’infortunio. Problemi a un flessore la prima diagnosi, ma si attendono notizie certe prima di valutare la gravità dello stop e i successivi tempi di recupero. Che potrebbero non essere brevi: la sua federazione parla di una lesione. Anguissa rischia uno stop non breve, una vera e propria tegola per il Napoli che, dopo la sosta, al rientro, sarà atteso dalla doppia sfida del Maradona (Atalanta il 22 e Qarabag in Champions il 25 novembre) e poi, in generale, da un altro tour de force con partite ogni tre giorni”.

