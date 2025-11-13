NewsCalcioRassegna Stampa

Infortunio Anguissa, dal Camerun parlano di lesione, atteso oggi in Italia

By Emilia Verde
0

Anguissa è atteso oggi in Italia dopo il problema fisico avvertito con la sua nazionale, che lo costringerà al ritorno, e a sottoporsi ad esami strumentali per capire l’entità del suddetto problema. Il Corriere dello Sport scrive: “Frank Zambo Anguissa è atteso oggi in Italia di rientro dal Marocco dopo il problema fisico avvertito in nazionale. Stava preparando a Rabat con il Camerun la sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale, ma è stato costretto a fermarsi subito e a tornare in Italia prima del previsto. A distanza, oggi, tiferà per la sua nazionale, costretta agli spareggi senza il suo leader. Solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore, intanto, chiariranno l’entità dell’infortunio. Problemi a un flessore la prima diagnosi, ma si attendono notizie certe prima di valutare la gravità dello stop e i successivi tempi di recupero. Che potrebbero non essere brevi: la sua federazione parla di una lesione. Anguissa rischia uno stop non breve, una vera e propria tegola per il Napoli che, dopo la sosta, al rientro, sarà atteso dalla doppia sfida del Maradona (Atalanta il 22 e Qarabag in Champions il 25 novembre) e poi, in generale, da un altro tour de force con partite ogni tre giorni”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Avv. Grassani al CdS: “Rapporto consolidato con il Napoli. Con Lotito ruolo più…

News

UFFICIALE – Oggi ultimo giorno per la vendita dei biglietti di Napoli/Atalanta…

News

Settore ospiti Roma/Napoli, tutte le info sulle restrizioni e no

News

Sono passati 89 giorni dall’infortunio di Ferragosto, ecco quando Conte può riavere…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.