Il Napoli rischia di perdere il suo leader per un periodo lungo

Il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa, e solo gli esami strumentali ai quali si sottoporrà oggi potranno dire per quanto tempo. Il Corriere dello Sport scrive: “L’assenza di Anguissa non è banale, non può esserlo. Il Napoli rischia di perdere per un po’ di uno dei leader della squadra, riferimento tecnico per i compagni e anche insospettabile goleador. Ormai uno specialista anche da quel punto di vista. Con quattro reti come De Bruyne, McTominay e Hojlund, Zambo è il giocatore più prolifico della squadra in questa stagione. Aveva anche conquistato cinque volte il premio Mvp in Serie A e proprio dalla Lega era stato premiato come miglior giocatore del mese di ottobre. Stava vivendo un momento d’oro e trattava il rinnovo con il Napoli. Adesso sa r à costretto a fermarsi, chissà fino a quando, e poi all’orizzonte ci sarà la Coppa d’Africa in programma dal 21 dicembre al prossimo 18 gennaio e con il suo Camerun che come sempre partirà tra le favorite per la vittoria finale. Il Napoli, in sintesi, rischia di perderlo per tanto tempo nel momento clou della stagione. Ma prima ci sono gli esami da svolgere. Un passo alla volta”.

