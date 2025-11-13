NewsCalcioNapoli

I giocatori del Napoli in visita ai bambini del Policlinico: «Un momento di affetto e sorrisi»

Splendida iniziativa dei calciatori azzurri

By Guido Russo
0

Una mattinata all’insegna della solidarietà per alcuni calciatori del Napoli, che hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del Policlinico II di Napoli. I giocatori azzurri non impegnati con le rispettive nazionali – Antonio Vergara, Luca Marianucci, Juan Jesus, David Neres e Nikita Contini – hanno trascorso qualche ora con i bambini ricoverati, regalando sorrisi e momenti di leggerezza.

L’incontro è stato organizzato dalla professoressa Bravaccio, responsabile del reparto di Neuropsichiatria, ed è stato un’iniziativa legata alla creazione di un’aula multimediale dedicata ai piccoli pazienti, uno spazio pensato per alleviare il loro ricovero attraverso l’intrattenimento e la formazione.

«I giocatori si sono mostrati molto disponibili, autografi e foto con i bambini non sono mancati», ha raccontato la biologa Martina Carpinelli, che ha avuto l’opportunità di incontrarli al momento dell’uscita. «Erano molto affettuosi e scherzosi, hanno chiesto anche il “cinque” ai piccoli. È stato un momento davvero speciale per tutti, i bambini erano felicissimi».

Questa visita, che si inserisce nelle numerose attività di impegno sociale del club, ha portato un po’ di gioia e sollievo tra le corsie dell’ospedale, rinforzando il legame tra il Napoli e la città.

Fonte: Il Mattino

