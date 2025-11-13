Hitler, un documentario svela i segreti: “Aveva un solo testicolo. Nessun antenato ebreo”

(Adnkronos) –

Adolf Hitler non aveva origini ebraiche, era affetto dalla sindrome di Kallmann e molto probabilmente aveva un solo testicolo. E’ la rivelazione del documentario ‘Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator’ realizzato dal professor Turi King per l’emittente britannica Channel 4. L’analisi del Dna è stata resa possibile dopo che i ricercatori hanno ottenuto un campione di sangue di Hitler da un frammento di materiale prelevato dal divano su cui il Führer si è sparato.

Gli studi evidenziano anomalie nel Dna e in particolare fanno riferimento alla mutazione del gene PROK2, spesso associata alla sindrome di Kallmann.

La patologia si manifesta anche con la mancata discesa di uno o entrambi i testicoli nello scroto. Troverebbero così conferma le parole contenute, negli anni della Seconda guerra mondiale, in una canzone della propaganda britannica: ‘Hitler Has Only Got One Ball’.

Un referto medico del 1923, scoperto nel 2015, affermava che Hitler avesse il testicolo destro non disceso. L’analisi del Dna dà a questo documento maggior peso. La patologia è anche associata a bassi livelli di testosterone, ridotto desiderio sessuale e, in alcuni casi, micropene.

Il tema viene sottoposto allo storico Alex J. Kay, che ha studiato la Germania nazista per 20 anni: “Come facevano gli inglesi a saperlo? Non siamo ancora riusciti a capire da dove provenisse questa voce, ma era effettivamente vera”. Lo studioso aggiunge che potrebbe essere stata una “coincidenza davvero sorprendente”, o semplicemente basata sulla consapevolezza che Hitler si distingueva dalla maggior parte degli altri importanti nazisti, che non solo avevano mogli e figli, ma anche amanti.

“Nessuno è mai stato in grado di spiegare – dice – perché Hitler sia stato così a disagio con le donne per tutta la vita, o perché probabilmente non sia mai entrato in relazioni intime con le donne. Ma ora sappiamo che aveva la sindrome di Kallmann, questa potrebbe essere la risposta che stavamo cercando”.

Dal DNA è anche possibile evidenziare marcatori genetici di un individuo e confrontare i dati con un ampio campione di popolazione per stimare la predisposizione genetica della persona a una determinata condizione. Una di queste scoperte mostra che la propensione genetica di Hitler al comportamento antisociale – un indicatore della psicopatia – rientra nel 10 per cento più elevato.

Ma per il professor Kay la scoperta più significativa è stata quella che, di fatto, “ha messo a tacere la voce secondo cui avrebbe potuto avere origini ebraiche”. Si pensa che la ‘leggenda’ abbia avuto origine negli anni ’20 da una diceria secondo cui la nonna di Hitler sarebbe rimasta incinta dopo aver lavorato in una famiglia ebraica. L’analisi del Dna non conferma la tesi.

La figura di Hitler, ovviamente, negli anni è stata osservata ed esaminata da numerosi ricercatori. Lo psichiatra irlandese Michael Fitzgerald afferma che, circa 20 anni fa, i suoi studi lo avevano lasciato “assolutamente convinto che soffrisse di una vasta gamma di disturbi dello sviluppo neurologico”. Il punteggio di Hitler per l’ADHD era “superiore alla media”. Ciò è supportato da documenti come pagelle scolastiche e – in linea con l’innovazione e la potenziale controversia di questo documentario – illustrato con un video generato dall’intelligenza artificiale di Hitler da bambino.

Nel frattempo, il punteggio per l’autismo colloca il dittatore tedesco nell’1% più alto della popolazione. Ma Kay afferma di essere stato coinvolto per fornire “una certa competenza storica e un contesto a tutto questo”. Nel documentario serviva qualcuno “che potesse dire: ‘Beh, aspetta un attimo. Il DNA può dirci molto, ma non può dirci tutto'”.

“Non vogliamo porre in cattiva luce nessuno che soffra di una di queste particolari condizioni, perché è estremamente raro che commettano atti violenti, figuriamoci un genocidio. E” Hitler “non era solo. Ci sono centinaia di migliaia di persone che lo hanno aiutato a fare quello che ha fatto, e non hanno tutte lo stesso corredo genetico di Hitler”.

