Gazzetta – Cercasi gol disperatamente

Il Napoli ha smesso di segnare, si è fermato praticamente a Lecce (con Anguissa) e poi con Como, Eintracht e Bologna ha smascherato i suoi problemi offensivi, che sono attuali ma hanno radici che risalgono alla stagione scorsa: Lang, Neres e Politano sono andati sistematicamente in bianco, Lucca è riuscito a scongelarsi con il Pisa e l’unico che ha saputo rompere gli indugi è stato Hojlund, quattro gol tutto compreso però un periodo di sofferenza che ormai dura da un bel po’, dalla partita con il Genoa, il 5 ottobre, e lo tiene praticamente in quarantena. Gli amici a questo servono (anche a farsi compagnia…). Fonte: Gazzetta

