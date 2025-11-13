NewsCalcioMercato

Gautieri: “Conte è un uomo vero, Napoli lo segua. Inter ancora favorita per lo Scudetto”

By Guido Russo
Carmine Gautieri, allenatore ed ex azzurro, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com.

“lo penso che Conte stia cercando di dare un equilibrio ad una piazza che sta avendo difficoltà ad averlo. Oggi mettere in discussione Antonio Conte vuol dire che il calcio è finito.

E’ un allenatore che vede la sua squadra rendere meno, e un pertezionista ed un vincente e ha tatto delle dichiarazioni pesanti per ricompattare l’ambiente. E’ un uomo vero che non prende in giro i napoletani e ciò che dice lo dice con il cuore. Il Napoli e Napoli devono seguirlo”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Hanno tutte le stesse possibilità, ma l’Inter ha qualcosa in più come l’aveva già l’anno scorso. E quest’anno chi ha reso meno prima, sta determinando. L’Inter resta favorita”.

