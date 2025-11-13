E, mentre c’è sempre qualcuno che si ferma, Lukaku accelera

Castel Volturno ha riaperto i suoi cancelli ieri, ma a ranghi notevolmente ridotti. Senza undici nazionali e senza Antonio Conte, in attesa di un Anguissa che andrà ad allungare la lista degli infortunati. Scrive il CdS: “In attesa di fare la conta dei danni rimediati da Anguissa in Marocco, restano da valutare verso la prossima partita le condizioni di Gilmour e Spinazzola. Entrambi fuori per problemi agli adduttori accusati durante e dopo la sfida con il Como, ai box contro Eintracht e Bologna e costretti a rinunciare alla convocazione di Scozia e Italia. Troppo presto per dire cosa accadrà dopo la sosta, quando il Napoli affronterà l’Atalanta al Maradona, ma dire che entrambi restano in dubbio è di certo la posizione più aderente alla realtà. Il gruppo, puntellato con un po’ di ragazzi della Primavera, lavorerà sotto la direzione di Cristian Stellini, il vice di Conte, fino al weekend. Come di consueto in periodo di nazionali, la squadra dovrebbe fermarsi sabato e domenica: l’idea è questa. E in coda alla settimana corta di lavoro, possibile allenamento congiunto con avversario da definire. Parallelamente, Lukaku accelera: ha imboccato il rettilineo finale del suo iter riabilitativo dopo il lungo stop per la grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto, e vede la luce. Il nuovo obiettivo è rientrare in gruppo per la fine del mese.”

Factory della Comunicazione