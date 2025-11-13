De Bruyne, Gilmour e ora Anguissa, il centrocampo del Napoli in emergenza

Il Napoli ha ancora un’emergenza a centrocampo, dopo l’infortunio di De Bruyne e Gilmour, ora tocca ad Anguissa fermarsi. Il Corriere dello Sport scrive: “Grande attenzione alla giornata di oggi, alla risonanza magnetica cui si sottoporrà il giocatore, al verdetto e ai ragionamenti che ne seguiranno in caso di lunga pausa. Come si teme. Un altro problema per la squadra in un reparto dove le assenze sono già diverse. A centrocampo, infatti, il Napoli da qualche settimana deve fare a meno di De Bruyne – operato dopo l’infortunio contro l’Inter – mentre è out da due partite anche Gilmour. Per lui problemi di pubalgia che lo hanno costretto anche a rinunciare alla nazionale. Proprio lui un anno fa si era rivelato sostituto perfetto quando l’ex Fulham mancò per diverse partite. Insomma, per la ripresa, aspettando notizie sulle condizioni di Anguissa, la coperta in mediana sarà corta con i soli Lobotka e McTominay disponibili oltre ad Elmas e a Vergara. Come rimediare e quali soluzioni adottare sarà tema centrale per la prossima settimana quando a Castel Volturno rientreranno i primi nazionali”.

Factory della Comunicazione