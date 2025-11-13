Costi: “E’ una crisi non crisi, se prendi Conte, prendi il pacchetto”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giandomenico Costi, ex dirigente del Napoli

Factory della Comunicazione

“La crisi del Napoli è una non crisi perchè nelle parole di Conte trovo tante verità, perchè è vero che il Napoli è ancora lì davanti. Chi prende Conte, compra tutto il pacchetto perchè lui quando entra in un ambiente lo violenta, lo stupra e quindi tutti dipendenti, dall’autista allo chef passando per i giocatori, i segretari devono dedicarsi alla causa. Vengo da un paese di motori e faccio una similitudine, è come quando hai una Ferrari e la fai andare a 8mila giri, può capitare che qualcuno sbielli, ma a guidare la macchina è Conte. Vorrei che nascesse un Conte in ogni provincia, il problema non è lui, ma chi non lavora come lui. Quando prendi Conte gli affidi la società e anche un direttore con carattere ed esperienza deve fare un passo indietro. Con lui prendi uno degli allenatori più vincenti e devi affidargli tutto il pacchetto perchè Conte conta. E’ difficile cambiare a 60 anni, Conte è questo, dà tanto e pretende tantissimo è chiaro che non tutti hanno la forza di sopportare per un anno e mezzo o per 2 anni e questa è la storia: non è mai stato troppo in un ambiente”.