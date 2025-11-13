Conte s’è preso i 7 giorni. “STOP AND GO”. Torna lunedì come da accordi
Ieri la squadra è andata in campo senza Antonio alla ripresa del lavoro
L’allenatore è rimasto in permesso a Torino Il club: «Decisione concordata da tempo. Tornerà lunedì»
Il Napoli ha ripreso ieri la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno senza gli infortunati, undici nazionali e con la tegola dell’infortunio di Anguissa piovuta dai cieli del Marocco. E soprattutto, senza Antonio Conte: l’allenatore è rimasto a Torino e non rientrerà a Napoli prima di quattro giorni, dirige il vice Stellini. Inutile girarci intorno: nel momento più critico della sua esperienza e del rapporto squadra-allenatore, a caldo la notizia della sua assenza ha sorpreso molto l’ambiente, seminando inevitabilmente ipotesi e dubbi di ogni tipo alla luce della durissima analisi del Dall’Ara dopo l’ultima sconfitta. Fonte: CdS