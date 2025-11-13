CalcioNapoliNews

Biglietti Napoli/Atalanta: sospesa la vendita ai residenti in Lombardia

By Gabriella Calabrese
Il 22 novembre al Maradona è prevista Napoli/Atalanta (ore 20:45). L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, basandosi sulle segnalazioni della Questura, ha disposto la sospensione immediata della vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Si attende ora l’intervento decisivo del CASMS (Comitato di Analisi sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per definire le misure restrittive. Tutto fa pensare che si vada verso un’importante limitazione per la trasferta dei tifosi bergamaschi.

L’ipotesi più probabile, che verrà chiarita nei prossimi giorni, è il divieto totale di trasferta per tutti i residenti in Lombardia o, in alternativa, il divieto circoscritto specificamente alla provincia di Bergamo. Solo la vendita nel solo Settore Ospiti potrebbe restare un’opzione, ma appare meno probabile. La decisione finale del CASMS è attesa a breve per definire le restrizioni definitive sulla vendita dei tagliandi.

