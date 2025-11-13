Adnkronos News

Bergamo, Monia Bortolotti assolta per aver ucciso i due figli di 2 e 4 mesi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Monia Bortolotti è stata assolta dai giudici della Corte d’Assise di Bergamo dall’accusa di avere ucciso i suoi due neonati, Alice e Mattia, rispettivamente di 4 e 2 mesi, nel 2021 e nel 2022. Nel caso della bambina l’omicidio non è provato per la Corte, mentre per il fratello si è tenuto conto delle perizia che sancisce la totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti.  

Factory della Comunicazione

La pm Maria Esposito aveva sostenuto la necessità di una nuova perizia psichiatrica e aveva chiesto per la 29enne l’ergastolo e sei mesi di isolamento diurno. Bortolotti non è dunque imputabile, ma sulla base delle stessa valutazione psichiatrica è stata ritenuta socialmente pericolosa, dunque resterà in una Rems (strutture psichiatriche per le misure di sicurezza) per almeno dieci anni. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Quattro film e una serie tv per allenare la gentilezza e stare meglio in azienda

Adnkronos News

Migranti, Meloni: “Protocollo Albania funzionerà con nuovo patto asilo”

Adnkronos News

Barilla, con ‘Porte aperte’ oltre 6.000 visitatori all’insegna della…

Adnkronos News

Dolore cronico, l’impegno delle istituzioni per un accesso diretto alle cure

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.