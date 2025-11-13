CalcioNapoliNews

Anguissa, allarme rientrato: non c’è lesione muscolare

By Gabriella Calabrese
Non c’è lesione. Si tratta di vero e proprio affaticamento. E’ quanto è emerso dai primi esami effettuati a Pineta Grande. Anguissa starà fuori una decina di giorni. Lo scrive La Repubblica: “Un piccolo sospiro di sollievo nella bufera che si sta abbattendo sul Napoli: è rientrato l’allarme per Frank Zambo Anguissa. I primi esami medici eseguiti al rientro in città del giocatore, alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, hanno escluso infatti lesioni muscolari. Si tratta di un semplice affaticamento. Il centrocampista dovrà fermarsi solo per una decina di giorni” 

