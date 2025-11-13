Anche il ct Koeman parla di Lang: “Deve stringere i denti”

Lui dice di non aver parlato quasi mai con Conte, però, probabilmente, Noa Lang, parla con tutti gli altri e, di questi, in molti intervengono sull’argomento. Dal tecnico dell’Eindovhen, al Ct della Nazionale olandese. Le parole di Ronald Koeman su Lang in conferenza stampa, riportate dal CdS: «Ora sta giocando un po’ di più rispetto all’inizio. Così avremo più possibilità con lui in attacco». Koeman ha anche aggiunto, in riferimento al rapporto con il giocatore: «A settembre gli chiesi come stavano andando le cose in Italia. Mi disse che in 28 giorni di ritiro aveva visto a malapena il pallone». Il ct e cita anche Pellé, con lui al Southampton, ricordandosi di cosa gli rivelò quando veniva convocato proprio da Conte con l’Italia: «Mi raccontava di allenamenti molto duri e, tornando a Lang, so che può essere un grande cambiamento per lui, da attaccante, ma deve stringere i denti perché alla fine non è poi così male». Lang in questa stagione ha raccolto undici presenze per un totale di 223 minuti in campo. Una sola maglia da titolare, a Lecce.

