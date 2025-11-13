Adnkronos News

Alcaraz batte Musetti alle Atp Finals e si assicura il numero uno. Sinner chiude il 2025 al secondo posto

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti alle Atp Finals e si prende le semifinali e la coppa del numero uno del ranking Atp per il 2025. Lo spagnolo, con i 200 punti conquistati oggi, giovedì 13 novembre, ha la certezza di chiudere l’anno da dominatore della classifica: “Essere numero 1 al mondo è qualcosa di eccezionale, per me vuol dire tutto” spiega il 22enne a fine match. Finisce dunque qui la rincorsa di Jannik Sinner al trono del tennis mondiale per questa stagione. L’azzurro è matematicamente secondo, ma potrà consolarsi cercando di confermarsi campione a Torino.  

Factory della Comunicazione

La rincorsa di Jannik al numero uno ripartirà nel 2026, con gli Australian Open. Già da lì, l’azzurro (campione in carica) non potrà sbagliare.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 13 novembre

Adnkronos News

Caso Garlasco, Lovati ascoltato in procura a Brescia: “Ho preso 15mila euro in…

Adnkronos News

Roma, forte odore di gas a piazza Mastai a Trastevere: controlli dei vigili del fuoco

Adnkronos News

Allerta polio in Germania, virus selvaggio trovato in acque reflue ad Amburgo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.