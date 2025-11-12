Varriale: “Ora mi aspetto una reazione come post Verona”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Cosa sta realmente succedendo nel Napoli, nonostante la squadra sia ancora in corsa per tutti gli obiettivi?

“Ciò che sta accadendo nel Napoli non è inspiegabile: Conte ha reso noto il malcontento dei calciatori nei suoi confronti, già percepibile nella partita di Bologna dove la squadra non ha giocato. Il Napoli non ha saputo nemmeno approfittare di un Bologna in 10, con un ragazzino esordiente tra i pali, lì dissi subito che l’avrebbero persa. Le voci su presunte dimissioni di Conte? Fin dall’inizio le ho ritenute fuori dalla realtà. Il Napoli sta semplicemente affrontando un periodo difficile, con molti infortuni, ma è fisiologico dopo un trionfo come lo scudetto. Basti guardare il Liverpool: dopo aver vinto la Premier League ha speso 500 milioni e oggi è ottavo. Non mi risultano voci concrete sulle dimissioni di Conte. Anzi, credo che lui e il Napoli proseguiranno insieme. De Laurentiis è stato chiarissimo: per evitare una deriva come il decimo posto di due anni fa, l’unica soluzione è mantenere Conte. Il tecnico ha detrattori proprio perché è un vincente, e chi vince dà fastidio. I problemi ci sono, accentuati dagli infortuni, ma la narrazione è eccessiva. Mi aspetto una reazione della squadra alle dichiarazioni di Conte come accaduto nella passata stagione post Verona.”

Ha notato cambiamenti nello stile comunicativo di Conte rispetto alla scorsa stagione?

“Conte è sempre stato diretto, ma forse è la prima volta che espone così apertamente certe situazioni. La sua conferenza dopo Bologna mi ha ricordato quella di Verona dello scorso anno, quando disse ‘Mi vergogno’. Allora il bersaglio era la società, stavolta sono i giocatori. A Bologna il Napoli non è nemmeno sceso in campo. Dopo Eindhoven aveva già messo in chiaro le cose, e ora ha reiterato il messaggio. Chi dice che si nasconde sbaglia: è il primo a prendersi le responsabilità.”

Quale sconfitta è stata più grave tra Eindhoven e Bologna?

“Tra Eindhoven e Bologna, quest’ultima è stata più grave. In Olanda ci furono errori individuali, ma la squadra giocò; a Bologna il Napoli non è sceso in campo, commettendo errori banali e mostrando una vera resa mentale. Questo è ciò che ha fatto infuriare Conte.”

Anguissa sedicesima defezione muscolare della stagione: da dove nascono tutti questi infortuni?

“Un po’ di sfortuna, da invocare, come dice qualcuno, il famoso prete, ma molti infortuni sono avvenuti durante le nazionali, come per Anguissa. Quando succede al Napoli si grida subito alla preparazione sbagliata, ma in realtà è un problema comune. Certo, il Napoli sta pagando un pedaggio altissimo, più alto delle altre.”

