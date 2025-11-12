“Sta in grande difficoltà perché non sono queste le sue caratteristiche”

De Laurentiis ha fatto bene a smentire, ma ora una risposta devono darla i giocatori. Se questa squadra non reagirà subito, Conte è un uomo coerente e quando non vede la mentalità giusta preferisce andarsene.

“Conte, oggi, resta a Napoli a tempo, vuole una reazione immediata della squadra altrimenti confermerà le dimissioni già paventate domenica. Le sue parole sono state pesantissime e hanno creato uno shock voluto, ma quando dici di non riuscire più a entrare nella testa dei giocatori, il segnale è tremendo.

La società deve chiedere spiegazioni al tecnico e al suo staff. C’è un problema fisico diffuso che va capito, perché la squadra è la più colpita in Europa, anche più dei club di Premier League dove, però, si gioca un calcio molto più intenso del nostro.

Sedici infortuni muscolari sono davvero tanti. Non si possono fare sconti a Conte solo perché si chiama Conte: i numeri sono numeri. Quando diventa così sistematico, non può essere solo casualità.

Perché Højlund sta faticando ad andare in gol?

È un problema di gioco. Sta sempre spalle alla porta, in grande difficoltà perché non sono queste le sue caratteristiche. Non è Lukaku e usarlo nello stesso modo è un errore. Conte deve trovare un piano B, rendere la manovra più fluida e meno prevedibile. Serve una giocata codificata, un’idea di gioco più chiara.

Se non arrivano palloni agli attaccanti, non li vedremo mai tirare in porta. Tanto è vero che contro il Bologna il Napoli non ha fatto un solo tiro in porta, mentre nelle ultime quattro gare è arrivato un solo gol, quello di Anguissa, su palla inattiva: per una squadra che punta allo scudetto è un dato che deve far riflettere”.