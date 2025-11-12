Sky: “Assenza Conte? Già è successo”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito alcune novità riguardante l’assenza di Antonio Conte da Castel Volturno. Di seguito le parole del cronista rilasciate nel corso di Sky Sport 24.

“L’assenza di oggi è così per tutta la settimana, non è propriamente una novità. Conte, infatti, ha già usufruito di un periodo di pausa ai tempi del Chelsea e anche nel corso di qualche sosta passata. Ma mai così per tanti giorni e di fila. Quindi, evidentemente, tutto ha creato una certa attenzione. La necessità di Antonio Conte, atteso qui nella giornata di lunedì e quindi posticipando questo, che è un po’ si era romanzato, suo primo approccio, ritorno nello spogliato di fatto con mezza squadra, perché 12 sono in nazionale. Quindi per quella storia lì bisogna aggiornarsi. Però, evidentemente, la necessità sua di starsene a casa, in famiglia, a Torino, con sé stesso, smaltendo un po’ di rabbia fisiologica di questi tempi, considerando l’andamento della squadra, un po’ di brutti pensieri, gestendo la fatica, lo stress che vale anche per lui. Quindi, scelta di intesa con la società, che formalmente ha messo un comunicato”.