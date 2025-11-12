Senza “l’equivoco tattico” De Bruyne, il Napoli non segna

Al Via del mare di Lecce, l’ultimo gol azzurro. Poi, il nulla. Coincidenza il fatto che manchi De Bruyne? Chissà…Sarà un caso, ma l’infortunio di KDB è coinciso con il crollo della produzione offensiva. Scrive il CdS: “Meno fantasia e meno soluzioni proprio nel momento in cui il peso specifico di Kevin il fuoriclasse cominciava a incidere e decidere nella zona calda. Soprattutto prima della precedente sosta: due assist a Hojlund contro lo Sporting Lisbona in Champions, finora l’unica vittoria del Napoli in coppa, e poi la svolta per la rimonta contro il Genoa. Al rientro, al netto della debacle di Eindhoven e della sconfitta con il Torino, la quarta rete sul terzo rigore contro l’Inter. Un gol fatale: quello del grave infortunio alla coscia destra. L’assenza di De Bruyne, comunque, sta pesando in generale sul gioco e soprattutto in attacco: e pensare che dopo la prima caduta in campionato a San Siro contro il Milan, quella della reazione alla sostituzione, erano fioccati commenti legati alla sua influenza negativa. Come se De Bruyne fosse la zavorra del Napoli, il grande equivoco tattico, l’impedimento che ha orientato il passaggio alla formula con i quattro centrocampisti, nati Fab Four, e soprattutto il freno al rendimento di McTominay. Tutte valutazioni che in pratica non hanno prodotto riscontri, considerando quanto è accaduto da quando si è infortunato. Magari una casualità, giova ripeterlo, o magari no. Si vedrà. Per il momento, De Bruyne è in Belgio, ad Anversa, a inseguire il ritorno in campo: nel 2026, c’è tempo.”

