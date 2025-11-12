Romano: “Micheli lascia il Napoli con effetto immediato”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha praticamente annunciato l’addio al Napoli di Maurizio Micheli. Di seguito le parole del giornalista esperto di mercato.

“Maurizio Micheli lascerà il Napoli. I tifosi del Napoli lo conoscono bene, è stata una figura molto importante del Napoli, raramente mediatica, non ha mai amato le copertine, non ha mai amato essere in primo piano, ha sempre lavorato e molto bene nell’ombra. C’è anche la sua firma su operazioni che poi hanno aiutato a scrivere la storia recente del Napoli da Kim a Kvara e tante altre. Il suo lavoro di scouting, il suo lavoro di rapporti, una persona apprezzatissima nel mondo del calcio, non solo in Italia, ma anche all’estero. Maurizio Micheli, dopo tanti anni di onorato servizio, di grande lavoro nell’aiutare la costruzione di questo Napoli bellissimo e così forte, al punto da vincere due scudetti, lascerà il Napoli con effetto immediato. Sarà uno dei nuovi dirigenti di spicco dell’Arsenal sotto il coordinamento di Andrea Berta.