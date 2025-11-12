Adnkronos News

Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero delle Imprese: in frantumi parte della vetrata di Sironi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Brutta avventura oggi pomeriggio per l’assessore all’Industria della regione Sardegna Emanuele Cani che, mentre si trovava nel ministero delle Imprese e del Made in Italy, è scivolato finendo per rompere la parte inferiore destra della vetrata ‘La carta del Lavoro’, realizzata da Mario Sironi e finita nel 1932. A confermarlo all’Adnkronos lo stesso Cani: “Sono scivolato sulla scala, sono caduto e sono andato a finire contro una parte della vetrata, che è andata in frantumi a seguito dell’urto”.  

Factory della Comunicazione

L’assessore si è detto addolorato per l’episodio: “Sto bene, ho solo qualche contusione, ma nulla di grave. Sono molto dispiaciuto per il danno”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Il campo largo boccia il gelato alla buvette della Camera: “Pensiamo a problemi…

Adnkronos News

Mondelez, Mangiarotti: “Con Harmony supportiamo introduzione di tecniche di…

Adnkronos News

Atp Finals, per Sinner rifinitura sotto gli occhi di Capello. E stasera in tribuna…

Adnkronos News

Locatelli: “Sistema di presa in carico deve guardare al futuro”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.