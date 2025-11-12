Questione infortuni: Conte si “confronta” con lo staff medico

Inutile nascondersi: la questione infortuni in casa Napoli fa discutere. Per gli azzurri un notevole numero di stop di natura muscolare ha costretto il tecnico a lavorare, il più delle volte, in emergenza. Il Mattino scrive di un confronto tra Antonio Conte e lo staff medico: “Conte si fida del suo staff medico, ma non sono mancati momenti di ‘tensione’ in questi mesi per i continui problemi di infermeria, ma nella dinamica classica dei gruppi di questo livello. Nessun colpevole, ma ricerca della metodologia giusta per uscirne quanto prima. Poi servirà svuotare l’infermeria: Lukaku vuole rientrare ancor prima della Supercoppa che partirà con la semifinale del 18 dicembre e dare una mano a tutti. Meret rientrerà per il nuovo anno stabilmente, anche De Bruyne in avvio di 2026 potrebbe seguire la strada del connazionale Romelu e fare rientro in città”.

Factory della Comunicazione