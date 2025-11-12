Nazionali – Tutti gli impegni degli azzurri

Il Napoli, e tutto il campionato di Serie A, è fermo per gli impegni dei calciatori con le rispettive nazionali, in queste due settimane di sosta. Il Corriere dello Sport scrive: “Sono dieci i giocatori del Napoli in nazionale. I primi a scendere in campo, ancora domani, saranno gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Politano contro la Moldova. Anche Elmas giocherà in amichevole domani contro la Lettonia. In attesa dello scontro diretto di martedì, probabilmente decisivo per il Mondiale, sabato la Danimarca di Hojlund sfiderà la Bielorussia e la Scozia di McTominay la Grecia. Venerdì esordio per Lobotka in Slovacchia-Irlanda del Nord e Lang per Polonia-Olanda. Sempre sabato in campo Rrahmani in Slovenia-Kosovo. Domenica, oltre a Italia-Norvegia, la prima delle due amichevoli per Olivera con l’Uruguay contro il Messico. La seconda mercoledì contro gli Usa. Lunedì di nuovo di scena Lobo (Germania-Slovacchia) e Lang (Olanda-Lituania), martedì oltre a Scozia-Danimarca è in programma anche il secondo impegno di Rrahmani (con la Svizzera) e quello di Elmas in Galles-Macedonia”.

Factory della Comunicazione