Napoli, infortunio per Anguissa: quando torna in campo

Infortunio per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli si è fermato durante i primi allenamenti con il Camerun, con cui avrebbe dovuto giocare domani la gara contro la Repubblica Democratica del Congo, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Canada e Messico. Scattato subito l’allarme per Antonio Conte.

Secondo le prime indiscrezioni il ko per Anguissa sarebbe di tipo muscolare: il rischio è quello di uno stiramento al bicipite femorale, problema che lo terrebbe lontano dai campi per diverse settimane. L’entità dell’infortunio sarà valutato già con gli esami delle prossime ore, con il giocatore che dovrebbe lasciare il ritiro della propria Nazionale per fare ritorno a Castel Volturno.

Gli esami chiariranno i tempi di recupero di Anguissa, ma al momento è difficile ipotizzare un suo utilizzo nel big match del Maradona contro l’Atalanta, che ha appena nominato Raffaele Palladino nuovo allenatore dopo aver esonerato Ivan Juric. La sfida contro la Dea è in programma dopo la sosta, il 22 novembre. A rischio anche la successiva partita di Champions League contro il Qarabag del 25 novembre. La speranza è che possa recuperare per un altro big match, quello del 30 novembre all’Olimpico, quando il Napoli affronterà la Roma.

