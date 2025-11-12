Modugno: ”Assenza di Conte non nuova, ma mai cosi lunga”

Da un suo collegamento direttamente da Castelvolturno, Francesco Modugno, giornalista e inviato di Sky ha spiegato le motivazioni dietro la partenza di Conte direzione Torino:

”L’assenza di oggi è così per tutta la settimana, che non è propriamente una novità, perché era già accaduto in qualche sosta passata. Ma mai così per tanti giorni e di fila. Quindi, evidentemente, tutto ha creato una certa attenzione. La necessità di Antonio Conte, atteso qui nella giornata di lunedì e quindi posticipando questo, che è un po’ si era romanzato, suo primo approccio, ritorno nello spogliato di fatto con mezza squadra, perché 12 sono in nazionale.”