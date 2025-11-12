chiesa napoli
Mercato di gennaio: ipotesi percorso inverso Chiesa/Beukema

By Gabriella Calabrese
Inevitabilmente si avvicina la finestra relativa al mercato di riparazione. Il Napoli potrebbe decidere di intervenire con qualche operazione, vista qualche defezione a lungo termine. O anche ritornare su qualche vecchia conoscenza. Ne scrive questa mattina Il Corriere del Mezzogiorno:Gennaio sembra lontano, ma già impazzano i nomi. Su tutti c’è quello di Federico Chiesa, 28 anni, un vecchio pallino di Conte. Quest’anno, con un po’ di spazio in più, ha regalato al momento due gol e tre assist. Non ha fatto mistero di voler tornare in Italia e magari giocando con più continuità può rientrare tra i convocati di Gattuso. Contratto in scadenza nel 2028, il Liverpool la scorsa estate l’ha prelevato per soli 12 milioni. Il suo valore, si aggira intorno ai 18 milioni e rientra quindi nel budget messo a disposizione da De Laurentiis per il cosiddetto mercato di riparazione. Percorso inverso potrebbe fare Sam Beukema (26 anni). I media britannici insistono: il Liverpool lo vuole. Il difensore è da sempre nel mirino di Arne Slot, il tecnico dei Reds, anche egli olandese. L’allenatore ha allenato Beukema all’Az Alkmaar. Finora Sam ha giocato 5 partite in campionato (quattro da titolare) con un gol per un totale di 361’ in serie A. Oltre a tre partite in Champions (237’).”

