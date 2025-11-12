NewsCalcio

Maurizio Micheli, capo scout del Napoli, vicino all’Arsenal

By Emilia Verde
Maurizio Micheli, capo scout della SSCN, è prossimo ad essere ingaggiato dall’Arsenal, come riportano fonti internazionali, quali la BBC Sport, e The Atheltic. Nel club inglese, Micheli ricoprirà un ruolo di primo piano nel reparto di reclutamento, pare infatti che si sia alle fasi finali della trattativa, e vicini all’ufficialità.

Maurizio Micheli, 57 anni, è considerato uno dei talent scout più importante del calcio italiano, con alle spalle una grande carriera, e davanti a sè un futuro importante a livello dirigenziale.

