Mario Giuffredi: “Leggo di gente che inventa fantasie e crea allarmismo, tra il Napoli e Conte c’è stima”

L’agente di Politano e Di Lorenzo, Mario Giuffredi, è intervenuto nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su radio CRC, allontanando le voci di rottura tra lo spogliatoio del Napoli e Antonio Conte. Le sue parole riportate da Sportmediaset:

Factory della Comunicazione

“Nelle ultime ore sono circolate delle notizie su una possibile lite tra i giocatori e l’allenatore. A tutti, a partire dai giornalisti, dico: basta con queste fantasie! È tutto falso.

Ho letto falsità sulla richiesta da parte dei miei assistiti di avere un appuntamento con il mister. Queste sono notizie false, Politano e Di Lorenzo sono due giocatori autorevoli che seguono il mister e fanno tutto ciò che gli chiedono.

Vi garantisco che tra il Napoli e Conte c’è stima e fiducia reciproca e non c’è mai stata la volontà né da parte dei giocatori, né dai senatori, né dalla società di mettere in discussione l’operato di Antonio Conte.

Leggo di gente che inventa fantasie e crea allarmismo. Dobbiamo essere sereni e avere fiducia in questa squadra. Si poteva sicuramente fare di più, ma questo non giustifica tutte queste critiche che non giovano e non portano benefici all’ambiente azzurro”.