Malfitano: “Napoli? Nell’immediato, la situazione non è drammatica”

By Giovanni Esposito
Durante “Un calcio alla radio”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Salvatore Malfitano. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Con Anguissa il Napoli ha raggiunto quota 11 infortuni. Questo significa che i calciatori non riescono a gestire i carichi atletici, e la conferma arriva da queste lamentele dei calciatori ormai sempre più numerose. Lo staff di Conte ha tutti i numeri e i rilievi per fare le giuste modulazioni e rivedere qualcosa. Credo che qualche battuta d’arresto ci possa stare, e forse c’è troppa esasperazione. Ma questa esasperazione è causata proprio da Antonio Conte, che a volte sembra ingigantire un po’ i problemi che ci sono. Il Napoli sta avendo un ottimo rendimento e si vede dal piazzamento in campionato e in classifica. Non ci sono tutti questi motivi di insoddisfazione. Se Conte percepisce che la squadra non è coesa può essere un problema a lungo termine, ma nell’immediato la situazione non è drammatica”.

