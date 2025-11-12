Adnkronos News

Luca Carboni, il concerto dopo il tumore: “Sono emozionatissimo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Dopo un lungo silenzio e un periodo complicato segnato dalla malattia, Luca Carboni è tornato a cantare davanti al suo pubblico. Il cantautore bolognese si è esibito ieri, 11 novembre 2025, a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, ‘Rio Ari O Live’: un grande racconto tra musica, immagini e parole, una grande festa. 

Un video diventato virale sui social mostra il cantautore visibilmente commosso: “Sono emozionatissimo”, ha detto. Luca Carboni ha voluto celebrare il suo ritorno nella musica insieme ai colleghi e amici di sempre: Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti.  

“Questa sera lascerò che siano le canzoni e le parole a raccontare, non voglio dire troppe parole”, ha aggiunto il cantautore che ha definito il suo ritorno sul palco come una “rinascita”. 

