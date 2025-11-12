Lobotka spremuto, Lang ai margini, De Bruyne ko: Conte ha una squadra di scontenti

La lista degli scontenti

Aspettative non soddisfatte, motivazioni che mancano, fisico che non regge. Senza coesione, la tensione dilaga e divora lo spogliatoio dall’interno. È il lato oscuro della vittoria che Antonio Conte e il suo Napoli stanno sperimentando di settimana in settimana. Nulla a che vedere, per ora, con la tormentata stagione 2023-24 che si è conclusa con l’umiliante decimo posto col tricolore sul petto. Ma sono tanti i segnali tutt’altro che incoraggianti, non per la classifica – gli azzurri sono secondi in campionato e in corsa per qualificarsi in Champions – quanto per le crepe che si stanno insinuando sempre più e che provocano un po’ di malcontento.

KEVIN DE BRUYNE