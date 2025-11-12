Lobotka sottolinea: “Infortunio? È stato spiacevole, ma ora mi sento bene”

napoli
Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, impegnato in queste settimane con la sua nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni, anche in merito al suo infortunio, e al percorso in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive: “Lobotka, dal canto suo, ha parlato anche della stagione che sta vivendo in azzurro: «La pressione è sempre la stessa. Abbiamo vinto lo scudetto e ora i tifosi si aspettano di poterlo rivincere. Ma sappiamo che non sarà facile, soprattutto adesso che giochiamo anche in Champions». Al play di Conte chiedono del lavoro in settimana e lui scherza così: «Il prossimo giorno libero? A maggio, quando giocheremo l’ultima partita. Conte è così, vuole disciplina, richiede grande mentalità». Stani spende anche parole d’elogio per De Bruyne: «Peccato non abbia il passaporto slovacco. Ha visto Napoli come una nuova sfida nonostante potesse andare in Arabia o in America. In estate mi ha detto che non lavorava in modo così intenso da dieci anni ma non si è mai lamentato, non è il tipo. Lo ammiro per questo». Poi torna a scherzare, riferendosi al lavoro con Conte: «Se avesse avuto la possibilità di decidere di nuovo tra America e Arabia Saudita, forse avrebbe fatto una scelta diversa».

Lobo, ieri, è anche intervenuto in conferenza prima delle sfide contro Irlanda del Nord e Germania e ha parlato del suo recente infortunio: «È stato spiacevole, ma ora mi sento bene. Avevo paura di come avrebbe reagito il mio corpo, ma il recupero è andato bene, la mia gamba regge. Non è stato facile, nelle precedenti partite della Slovacchia, stare fuori. Mi sentivo come uno spettatore da pub»”.
