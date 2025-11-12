Le nuove gerarchie di Antonio Conte

Che sia per gli impegni o per gli infortuni, Antonio Conte è chiamato a rivedere le sue gerarchie su chi mandare in campo per favorire il recupero fisico e non di tutti i membri della rosa e per allargare la partecipazione di molti giocatori sembrati svogliati e non connessi mentalmente al progetto Napoli.

Factory della Comunicazione

Al rientro il Napoli avrà davanti un nuovo tour de force: alla consueta alternanza coppa/campionato si aggiungerà la Coppa Italia e poco dopo la Supercoppa Italiana, titolo che al Napoli manca da 10 anni.

Non potranno definirsi dei semplici comprimari giocatori come Gilmour o Elmas e dovranno essere rivalutati alcuni investimenti della società come Lucca e Beukema.

Fonte: Il Mattino