Le Marche entrano nella Zes, Carloni (Lega): “Ora si apriranno grandi opportunità per il sistema produttivo”

(Adnkronos) – “Con il voto parlamentare di oggi, il territorio delle Marche rientra nella Zona Economica Speciale: un passaggio atteso che apre grandi opportunità per il nostro sistema produttivo”. Lo dichiara Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera e deputato della Lega. 

“Questo impegno lo avevamo assunto con i marchigiani in campagna elettorale e, a differenza delle precedenti amministrazioni, questa maggioranza e questo Governo lo hanno mantenuto. È un segnale concreto di serietà ed una vittoria importantissima per la comunità marchigiana – prosegue Carloni – resa possibile grazie all’impegno di tutto il centrodestra, del Governo nazionale e del Presidente Acquaroli, ai quali va il mio ringraziamento. Con l’estensione della Zes nelle Marche sarà attivo un unico sportello digitale nazionale con regime semplificato e autorizzazione unica entro sessanta giorni, e la possibilità di un inquadramento preliminare del progetto per evitare errori e perdite di tempo. Saranno poi previsti vantaggi in entrata/uscita delle merci e semplificazioni operative nei porti, interporti e aree logistiche, con la possibilità di istituire zone franche doganali”.  

“Inoltre, le opere collegate agli investimenti Zes saranno qualificate urgenti e indifferibili, accelerando espropri, occupazioni d’urgenza e tutti gli atti propedeutici. La gestione farà capo a una Cabina unica di regia nazionale, per garantire coordinamento e vigilanza. Adesso serve lo stesso piglio nella modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale, per includere ulteriori comuni nei benefici del credito d’imposta e del Bonus Zes su occupazione, specialmente nella provincia di Pesaro Urbino, che finora sono stati esclusi. In tal modo – conclude Carloni – potremo sprigionare pienamente il potenziale della Zes, rafforzando competitività, occupazione e attrazione di investimenti lungo tutta la filiera produttiva marchigiana”. 

