Koeman, allenatore Olanda: “Lang mi ha detto questo su Conte”

By Emanuele Arinelli
Emergono altri sfoghi. Stavolta è il turno di Noa Lang, dopo le dichiarazioni di Stanislav Lobotka e del suo agente, quest’ultime ritrattate.

In conferenza stampa, Koeman ha rivelato cosa si è detto con Lang. Le sue parole riportate da ilmattino:

A settembre mi sono seduto con lui, chiedendogli come vanno le cose in Italia. Mi ha detto che in 28 giorni non ha visto un pallone.

Bisogna stringere i denti, perché è un vero cambiamento per un giocatore. Ma non è una situazione così negativa se i tecnici lo osservano“.

