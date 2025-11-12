Il Mattino – Le mosse di Conte per tornare alla vittoria

Si torna al lavoro. E menomale. Il Napoli torna a allenarsi nella settimana della sosta per le nazionali – la terza da quando la stagione è cominciata – e proverà a sfruttare al meglio quest’occasione per ritrovare la rotta. Quella che Antonio Conte è pronto a indicare, ancora una volta. Serve un calendario chiaro per il Napoli: poche mosse, ma incisive. Serve fare qualcosa, lo sanno tutti. E eliminare gli ostacoli dal percorso che sono stati chiari, sono venuti fuori piano piano dalla scorsa estate a oggi. L’allenatore azzurro è pronto a fare un passo indietro, ma anche due avanti: il club è con lui, attraverso lui vuole ritrovare lo smalto perso.

Nessuno ha chiesto un bis dello scudetto vinto un anno fa, ma già la scorsa primavera, dopo la grande euforia per la vittoria, fu proprio Conte a ribadire il concetto: difendere quello che abbiamo appena vinto. La classifica non è cattiva – appena due punti di ritardo dal primo posto nella grande bagarre della vetta – e una serie di scontri diretti che non servirebbero solo a ritrovare punti pesanti ma anche a darsi una mano, a ritrovare fiducia, a spiegare nuovamente al campionato italiano che il Napoli c’è.